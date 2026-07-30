Cyclospora Enfeksiyonu İngiltere'de Artış Gösterdi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), şiddetli ishale sebep olan, Meksika ve ABD kaynaklı "Cyclospora" enfeksiyonu sayılarının İngiltere'de arttığını belirterek gıda ve su hijyenine dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

UKHSA'dan yapılan yazılı açıklamada, başta Meksika olmak üzere ABD ve Kenya'ya seyahat edenler arasında şiddetli ishal, mide bulantısı, ateş, kilo kaybı ve hazımsızlığa neden olan Cyclospora enfeksiyonu sayılarının arttığı belirtildi.

Özellikle kendisini şiddetli ishalle gösteren bir parazit olan Cyclospora enfeksiyonunun hijyenik olmayan yiyecek ve sudan bulaştığı kaydedilen açıklamada, bu enfeksiyonun İngiltere'de doğal olarak ortaya çıkmadığı ve insandan insana geçme riski taşımadığı vurgulandı.

Açıklamada çoğunlukla ilaç kullanmadan geçen ancak bazı durumlarda antibiyotik tedavisi uygulanan enfeksiyonun son dönemde Meksika, ABD ve Kenya'dan gelen yolcularda görüldüğünün altı çizildi.

İstatistiklere göre İngiltere'de 2022-2025 yıllarında 93 vaka görülürken, 30 Nisan-15 Temmuz döneminde bu sayının 67 olduğuna işaret edildi.

Vakalardan 52'sinin kaynağının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 49 vakanın Meksika, 2 vakanın ABD, bir vakanın ise Kenya kaynaklı olduğu belirtildi.

Meksika kaynaklı vakaların çoğunlukla Riviera Maya ve Cancun'daki "her şey dahil" otellerde kaldığı aktarılan açıklamada, yaz tatili ve Dünya Kupası nedeniyle Meksika ve ABD'ye ziyaretlerin artması dolayısıyla vakalarda da artışın süreceği tahmini yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Seyahat Sağlığı Danışmanı Dr. Philip Veal, mide ve bağırsakları etkileyen parazitlerin neden olduğu ishalin İngiltere'de önemli artış kaydettiğini ifade etti.

Meksika başta olmak üzere yurt dışı ziyaretlerinde yiyecek ve içecek hijyenine önem verildiği takdirde riskin düşeceğini söyleyen Veal, pişirilmeden veya kabuğu soyulmadan tüketilen meyve, sebze ve salatalara dikkat etmek gerektiğini vurguladı.