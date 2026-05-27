ÇYDD'den Kılıçdaroğlu'na Bağış Yasağı
ÇYDD'den Kılıçdaroğlu'na Bağış Yasağı

27.05.2026 21:18
ÇYDD, Kılıçdaroğlu yönetiminden gelen bağışları kabul etmeyeceğini açıkladı.

(ANKARA)- ÇYDD, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin gerçekleştireceği iddia edilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğe bağışlanacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Dernek, "Kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışı kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Yaşamı Destlekleme Derneği (ÇYDD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası partinin Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin bazı satışlar yapacağı ve bu satışlardan elde edilecek gelirin ÇYDD'ye bağışlanacağına yönelik iddialar üzerine resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

ÇYDD, açıklamasında taraflarınca söz konusu bir bağışın olması halinde bağışı kabul etmeyeceklerini bildirdi. ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir."

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
