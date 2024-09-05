ÇYDD: Reşit Kibar\'ın Ölümü, Çevre Koruma Hakkımızı Hatırlatıyor

Güncel

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Hopa'da ranta karşı ormanı korumak için mücadele eden yurttaşlara ateş açılmasını sonucu Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesine göre, çevreyi korumak hem devletin görevi, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamak da yurttaşlarımızın hakkıdır. Yetkilileri gerekli soruşturmayı yaparak sorumluları yargı önüne çıkarmaya ve Cankurtaran'da alınan yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışırken açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden Reşit Kibar için açıklama yaptı. Derneğin açıklaması şöyle:

"Artvin Cankurtaran Ormanı'nda yapılması planlanan mesire alanı projesi nedeniyle kesilecek ağaçları korumaya çalışırken, ağaç kesim ihalesini alan şirket yetkilisi tarafından açılan ateş sonucu doğa savunucusu Reşit Kibar'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesine göre, çevreyi korumak hem devletin görevi, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamak da yurttaşlarımızın hakkıdır. Ağaçlar, orman varlığımız, akarsularımız, sahillerimiz özel mülkiyete konu edilmemesi gereken toplumun ortak varlığıdır, bu varlıklarımızı dilediğimiz gibi kullanma hakkımız yoktur, koruyarak gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz vardır. Kamu yöneticileri, bu acı olayda olduğu gibi doğal zenginliklerini korumak isteyen yurttaşlarla doğadan rant elde etmek isteyenleri karşı karşıya getirmemeli, çevre ile ilgili kararları bölge halkının rızası ile almalıdır. Yetkilileri gerekli soruşturmayı yaparak sorumluları yargı önüne çıkarmaya ve Cankurtaran'da alınan yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz."