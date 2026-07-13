D8 Medya Mükemmeliyet Merkezi Kuruldu - Son Dakika
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D8 Medya Mükemmeliyet Merkezi Kuruldu

D8 Medya Mükemmeliyet Merkezi Kuruldu
13.07.2026 18:12
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Azerbaycan'da D8 Teşkilatı bünyesinde Medya Mükemmeliyet Merkezi açıldı, medya işbirliği hedefleniyor.

Azerbaycan'da, Gelişen 8 Ülke (D8) Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösterecek D8 Medya Mükemmeliyet Merkezi kuruldu.

Merkezin tanıtımı, Azerbaycan'da düzenlenen 4. Şuşa Global Media Forumu kapsamında gerçekleştirildi.

Tanıtım programına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood, D8 üyesi ülkelerden medya yöneticileri ile uzmanlar katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da etkinlikte yer aldı.

Programda konuşan Hacıyev, Azerbaycan'ın geçen yıl D8'e tam üye olduğunu hatırlatarak, bunun üye ülkelerin desteğiyle gerçekleştiğini ve ülkesinin bu üyeliği tüm D8 ailesinin kendisine saygısının bir göstergesi olarak değerlendirdiğini söyledi.

D8'in kardeş ülkeleri bir araya getiren ve milyarlarca insanı kapsayan önemli bir uluslararası platform olduğunu belirten Hacıyev, Azerbaycan'ın teşkilata üyeliğini büyük bir sorumlulukla ele aldığını ve kurumun gündemine katkı sunma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daha önce D8 bünyesinde kurumsal mekanizmaların oluşturulmasını önerdiğini aktaran Hacıyev, bu kapsamda Enerji ve Ulaştırma Mükemmeliyet Merkezlerinin yanı sıra Medya Mükemmeliyet Merkezi kurulması fikrinin gündeme geldiğini söyledi.

Bugün bu girişimin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Hacıyev, merkezin D8 üyesi tüm ülkelerin oybirliğiyle verdiği destek sayesinde resmen faaliyete geçtiğini kaydetti.

Merkezin gazeteciler ve medya kuruluşları arasında pratik işbirliği ve etkileşim platformu olarak faaliyet göstereceğini belirten Hacıyev, Azerbaycan hükümetinin merkeze tam destek vereceğini bildirdi.

Geçen yıl düzenlenen D8 Medya Forumu'nun merkezin kuruluşuna giden süreçte ilk somut adım olduğunu söyleyen Hacıyev, yeni dönemde medya eğitimleri düzenlenmesi, medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, doğrudan kurumsal etkileşimin artırılması, dezenformasyonla mücadele edilmesi ve yapay zeka teknolojilerinin medya alanında etkin kullanımına yönelik çalışmaların öncelikli hedefler arasında yer alacağını ifade etti.

Hacıyev, girişime destek veren tüm ülkelere teşekkür ederek, üye ülkelerin medya kuruluşlarını bilgi ve deneyimleriyle D8 Medya Mükemmeliyet Merkezi'ne katkı sunmaya çağırdı.

Kaynak: AA

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