Da Vinci Robotu Selçuk Üniversitesi\'nde

Güncel

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine robotik cerrahi sistemi "Da Vinci" kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, robotik cerrahi sistemi "Da Vinci", ilk kez mide ameliyatında başarılı şekilde kullanıldı.

Sistemin kullanıldığı ilk ameliyatı genel cerrahi uzmanı olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz gerçekleştirdi.

Yılmaz, hekim ve hastalar için önemli avantajlar sağlayan, ileri teknoloji ile donatılmış cihazı Selçuk Üniversitesi ve Konya'ya kazandırdıkları için gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan robotik sistem ile cerrahi işlemlerimiz başladı. Bu ileri teknolojik robotik cihazla özellikle genel cerrahi, üroloji, kadın doğum, kalp damar cerrahisi, çocuk cerrahisi gibi birçok branşta hekimlerimiz daha nitelikli ve özellikli ameliyatları gerçekleştirmeye devam edecek."

Yılmaz, yılda bir milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti verilen ve yaklaşık 78 bin ameliyatın yapıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yalnızca Konya değil bölgenin de sağlık üssü olduğunu, tıp dünyasındaki yenilikler ve teknolojiyi yakından takip ederek hastalara en iyi hizmeti sunma amacında olduklarını sözlerine ekledi.