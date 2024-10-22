Dağ Keçileri Tortum'da Görüntülendi

Dağ keçileri ve yavruları böyle görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı mahallesi yolu üzerinde dağ keçileri ve yavruları görüntülendi.
Yoldan geçen meraklı vatandaşlar dağ keçilerini yakından izleme fırsatı buldu. Yerleşim yerine çok yakın bir noktada görüntülenen keçiler bir süre burada kaldıktan sonra gözlerden kayboldu.
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