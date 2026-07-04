Dakar'da Geleneksel Balıkçı Tekneleri Yarışı

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen geleneksel balıkçı tekneleri yarışı, kıyasıya mücadeleye ve festival havasındaki kutlamalara sahne oldu.

Dakar'daki balıkçı köyü Ngor'da balıkçı teknelerinin yarıştığı etkinliğe, kentteki diğer balıkçı semtleri Yoff, Ouakam, Soumbedioum'dan da balıkçılar katıldı.

"Pirogue" adı verilen rengarenk boyanmış ahşap balıkçı teknelerinde on beşer kişilik takımlar oluşturan balıkçılar, yarışmanın başlangıcı olan Ngor Plajı'ndan denize açıldı.

Yarış boyunca Ngor sahili adeta festival alanına dönüştü. Plajı dolduran yüzlerce kişi ile çevredeki apartmanların balkon ve teraslarına çıkan izleyiciler, yarışı alkış ve tezahüratlarla takip etti.

Balıkçılar, yaklaşık 2,5 deniz mili uzunluğundaki rotayı kürek çekerek en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştı.

Ngor Belediyesi tarafından düzenlenen yarışı, Ouakam semtinden katılan balıkçılar önde tamamladı.

Senegal'in kıyı kültürünün ayrılmaz bir parçası olan rengarenk balıkçı tekneleri, denizde geçim kaynağı olmanın ötesinde, kültürel mirasın da simgeleri arasında yer alıyor.