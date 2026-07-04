Dakar'da Geleneksel Balıkçı Tekneleri Yarışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dakar'da Geleneksel Balıkçı Tekneleri Yarışı

04.07.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dakar'da düzenlenen balıkçı tekneleri yarışı, renkli kutlamalarla festival havası oluşturdu.

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen geleneksel balıkçı tekneleri yarışı, kıyasıya mücadeleye ve festival havasındaki kutlamalara sahne oldu.

Dakar'daki balıkçı köyü Ngor'da balıkçı teknelerinin yarıştığı etkinliğe, kentteki diğer balıkçı semtleri Yoff, Ouakam, Soumbedioum'dan da balıkçılar katıldı.

"Pirogue" adı verilen rengarenk boyanmış ahşap balıkçı teknelerinde on beşer kişilik takımlar oluşturan balıkçılar, yarışmanın başlangıcı olan Ngor Plajı'ndan denize açıldı.

Yarış boyunca Ngor sahili adeta festival alanına dönüştü. Plajı dolduran yüzlerce kişi ile çevredeki apartmanların balkon ve teraslarına çıkan izleyiciler, yarışı alkış ve tezahüratlarla takip etti.

Balıkçılar, yaklaşık 2,5 deniz mili uzunluğundaki rotayı kürek çekerek en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştı.

Ngor Belediyesi tarafından düzenlenen yarışı, Ouakam semtinden katılan balıkçılar önde tamamladı.

Senegal'in kıyı kültürünün ayrılmaz bir parçası olan rengarenk balıkçı tekneleri, denizde geçim kaynağı olmanın ötesinde, kültürel mirasın da simgeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Denizcilik, Festival, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dakar'da Geleneksel Balıkçı Tekneleri Yarışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

22:06
Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
20:55
Trump, Hamaney’e veda eden İran’ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:15
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 23:04:02. #7.12#
SON DAKİKA: Dakar'da Geleneksel Balıkçı Tekneleri Yarışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.