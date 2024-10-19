Milli Savunma Bakanlığı, Dalaman'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 5 helikopterin de katıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 5 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Dalaman'daki Orman Yangınına TSK Müdahalesi - Son Dakika
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