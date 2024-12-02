Dalgalı denizde tekne alabora: 1 ölü

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli dalga nedeniyle alabora olan teknedeki bir kişi hayatını kaybetti.

Karasu Mahallesi Haralomba mevkisi açıklarında balık tutan Erol Çifçi (70) ile oğlu Okan Çifçi, şiddetli dalga nedeniyle teknenin alabora olması sonucu suya düştü.

Okan Çifçi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılırken Erol Çifçi suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olaydan kısa süre sonra Erol Çifçi, kıyıda bulundu.

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Çifçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.???????