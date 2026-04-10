Dalgıç Polislerden Su Altında Bayrak Kutlaması

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesinde görevli dalgıç polisler, su altında Türk bayrağı açarak, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Dalgıç polisler, Aliağa'ya söküm için götürülürken 2004 yılında Çeşme'de batan ve zamanla deniz canlıları için bir resif haline gelen Monem gemisine özel dalış gerçekleştirdi.

Suyun altında Türk bayrağı açarak Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarını denizin derinliklerine taşıyan kurbağa adamların çalışması Anadolu Ajansı (AA) ekibince su altından ve dronla havadan görüntülendi.