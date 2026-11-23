Dali Bai Özerk Bölgesi'nin 70. kuruluş yıldönümü Yunnan'da gösterilerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Dali Bai Özerk Bölgesi, kuruluşunun 70. yıldönümünü gösterilerle kutladı. Etkinlikler, bölgenin 70. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlendi.
DALİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Dali Bai Özerk Bölgesi'nin 70. kuruluş yıldönümünü gösterilerle kutlandı.
Kaynak: Xinhua
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