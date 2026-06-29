Dalyan Kanalı\'nda Elektrikli Tekne Dönüşümü

MUĞLA'nın dünyaca ünlü doğal mirası Dalyan Kanalı'nda faaliyet gösteren fosil yakıtlı teknelerin, elektrikli sistemlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece proje kapsamında karbon emisyonu azaltılacak, su ve hava kalitesi artırılacak ve bölgedeki ekosistemin devamı sağlanacak.

Muğla'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Dalyan Kanalı'nda biyolojik çeşitliliğin korunması, sıfır emisyon ve sıfır kirlilik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan elektrikli tekne dönüşüm projesi için hazırlıklar hız kazandı. Projeye ilişkin değerlendirme toplantısı, Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, sazlıkları, doğal labirent yapısı ve zengin ekosistemiyle dünyanın sayılı doğal alanları arasında gösterilen Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalı'nda çevrenin korunmasına yönelik atılacak adımlar toplantıda konuşuldu.

TEKNELER DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İlgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, elektrikli tekne dönüşüm projesinin teknik altyapısı, uygulama süreci ve bölgeye sağlayacağı çevresel katkılar değerlendirildi. Proje kapsamında, kanalda faaliyet gösteren fosil yakıtlı gezi teknelerinin aşamalı olarak elektrikli motor sistemlerine dönüştürülmesi hedeflendiği belirtildi. Böylece karbon emisyonunun azaltılması, su ve hava kalitesinin artırılması ile özellikle yoğun turizm sezonunda oluşan gürültü kirliliğinin en aza indirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

'DALYAN'IN HASSAS DOĞAL YAŞAMINI DA KORUNACAK'

Hayata geçirilmesi planlanan dönüşümün, sadece çevre kirliliğinin önüne geçmekle kalmayacağı, aynı zamanda Dalyan'ın hassas doğal yaşamını da koruyacağı vurgulandı. Ayrıca bölgenin simgesi haline gelen caretta caretta deniz kaplumbağaları başta olmak üzere çok sayıda kuş türü ve su canlısının daha güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistemde yaşamlarını sürdürebileceği ifade edildi. Sıfır emisyon ve sıfır kirlilik vizyonuyla yürütülen projenin tamamlanması ile Dalyan'ın doğal dokusunun korunmasına önemli katkı sağlanması ve bölgenin çevreci turizm anlayışına örnek destinasyonlardan biri haline gelmesi hedeflendiği kaydedildi.