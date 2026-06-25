Danimarka'dan Ukraynalılara Sıkı Önlemler

Danimarka'da hükümet, Ukraynalıların Avrupa Birliği'nin (AB) geçici koruma statüsünden yararlanmasını sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Danimarka'da yayın yapan DR'ın haberine göre hükümet, 2022'de ülkeye gelen her Ukraynalı için sağlanan geçici oturma izni uygulamasını daraltma kararı aldı.

Yeni düzenlemede, Ukrayna'da askerlik çağındaki 23-60 yaş aralığındaki erkeklere artık Danimarka'da oturum izni verilmeyecek. Öte yandan bu düzenleme, hali hazırda Danimarka'da geçici koruma statüsü olanları etkilemeyecek.

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Morten Bodskov da yeni düzenlemenin Ukrayna için faydalı olacağını savundu.

Ülkede, 47 binden fazla Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, 31 Mart 2025 itibarıyla savaştan kaçan yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalı, AB ülkelerinde geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yaklaşık yüzde 44,7'sini kadınlar, yüzde 31,7'sini çocuklar, yüzde 23,6'sını ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da sunuluyor.