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Danimarka, Gazze'deki sivillere yardım için insani ara verilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Danimarka, Gazze'deki sivillere yardım için insani ara verilmesi çağrısı yaptı

Danimarka Dışişleri Bakanı, Gazze'deki sivillere daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini belirtti. Danimarka, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar tasarısına evet oyu vererek Gazze'deki insani durumu destekledi.

Danimarka, Gazze\'deki sivillere yardım için insani ara verilmesi çağrısı yaptı
13.12.2023 - 16:21,  Güncelleme: 16:33
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Danimarka, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde sivillere daha fazla acil yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara "insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, yerel yayıncı DR'ye verdiği demeçte, "Acı çeken sivil nüfusa daha fazla acil yardım ulaştırabilmemiz için çatışmalara insani ara verilmesi gerekiyor." dedi.

Rasmussen, ülkesinin dün gece Gazze'de acil ateşkes talebiyle sunulan ve kabul edilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar tasarısına "evet" oyu verdiğini çünkü "Gazze'deki insani durumun felaket olduğunu" ifade etti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, "İnsani ateşkes' terimi, insani odağa işaret ediyor ve dolayısıyla kalıcı bir ateşkes değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, dün gece 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Gazze'de acil ateşkes talebiyle sunulan karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 ülkenin desteğiyle ezici çoğunlukla kabul edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 412 Filistinli öldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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