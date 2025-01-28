Danimarka, Grönland'ı Koruma İçin Askeri Gücünü Artırıyor - Son Dakika
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Danimarka, Grönland'ı Koruma İçin Askeri Gücünü Artırıyor

Danimarka, Grönland ve Kuzey Kutup Bölgesi'nin savunması için 2 milyar ABD doları ayırdı.

28.01.2025 10:46
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HELSİNKİ, 28 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Danimarka'ya ait Grönland'ı satın almak istemesinin endişelere yol açtığı bir dönemde Danimarka, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, geçtiğimiz pazartesi günü hükümetin, Grönland, Kuzey Buz Denizi ve Kuzey Atlantik savunmasını güçlendirmeye 14,6 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 2 milyar ABD doları) ayıracağını duyurdu. Karar, Danimarka'daki siyasi partiler arasında varılan mutabakat üzerine alındı.

Planlar arasında Kuzey Kutup Bölgesi'nde kullanılacak üç yeni donanma gemisi ve iki uzun menzilli insansız hava aracı sağlanması, gözetim operasyonlarının artırılması ve bölge sakinlerine kriz eğitimi verilmesi yer alıyor. Poulsen, düzenlediği basın toplantısında söz konusu hazırlıkların ilk aşamayı oluşturduğunu, yaz aylarına kadar ek planlara nihai şekil verilmesinin beklendiğini söyledi.

Danimarka Yayın Kurumu'na göre yeni gemiler, 5-6 yıl içinde hizmete girerek mevcut gemilerin yerini alacak.

Söz konusu önlemlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a olan ilgisini "yatıştırıp yatıştırmayacağı" sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınan Poulsen, Kanada, ABD ve Norveç de dahil olmak üzere NATO müttefikleriyle koordinasyonun önemli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Trump, kısa süre önce Danimarka'nın egemenliği altındaki özerk bölge Grönland'ı satın almaya yönelik isteğini yinelemişti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Danimarka, Grönland, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka, Grönland'ı Koruma İçin Askeri Gücünü Artırıyor - Son Dakika

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