Danimarka'nın Funen bölgesinde tren tanımlanamayan cisme çarptı, seferler durduruldu - Son Dakika
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Danimarka'nın Funen bölgesinde tren tanımlanamayan cisme çarptı, seferler durduruldu

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Danimarka'nın Funen bölgesinde Langeskov yakınlarında bir trenin henüz tanımlanamayan bir cisme çarpması ciddi hasara yol açtı. Polis incelemesi nedeniyle bölgede seferler durdurulurken olayda yaralanan ya da ölen olmadığı, trenin insan veya hayvana çarpmadığı açıklandı.

Danimarka'nın Funen bölgesinde bir trenin henüz tanımlanamayan bir cisme çarpması sonucu büyük hasar gördüğü, bölgede tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Funen polisinden yapılan yazılı açıklamada, Funen'e bağlı Langeskov yakınlarında bir trenin henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisme çarptığı ifade edilerek, trenin ciddi oranda hasar gördüğü, olayda yaralanan veya ölen olmadığı aktarıldı.

Polisin kaza yerinde detaylı inceleme yapabilmesi için Funen bölgesinde tren seferlerinin durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Funen Polisi İletişim Danışmanı Mads Boel de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, trenin insan veya hayvana çarpmadığı bilgisini paylaşarak, kazayı bildiren kişinin vatman olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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