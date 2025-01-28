Danimarka, Trump'a Grönland Uyarısını Yaptı

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Grönland'ı satın alma" niyetine karşı Avrupa başta çok sayıda ülkenin "egemenlik ve sınırlara saygı gösterilmesi" görüşünde olduğunu söyledi.

Trump'ı söz konusu amacından caydırmak için Avrupa'da destek arayışına çıkan Frederiksen, Avrupalı liderlerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Frederiksen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'teki görüşmesinin ardından Danimarka televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada, Avrupa ve diğer bazı ülke liderlerinin uluslararası sınırlara saygının sürdürülmesine tam destek verdiklerini ifade etti.

Başbakan Frederiksen, "İskandinav ülkeleri ve Avrupa'daki dostlarımızın yanı sıra Avrupa dışından da gelen açık mesaj, elbette topraklara ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğidir. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana birlikte inşa ettiğimiz uluslararası toplum için hayati önem taşımaktadır." dedi.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." demişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.