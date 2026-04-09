Danimarka, Trump'ın Grönland Vizyonuna Dikkat Ediyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Grönland'a yönelik vizyonunu" sürdürdüğünü söyledi.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR'ye açıklamalarda bulunan Rasmussen, gerilimi tırmandırmak istemediği için Trump'ın Grönland'la ilgili dürüst görüşünü ifade etmeyeceğini belirtti.

Rasmussen, Trump'ın "Grönland'a yönelik vizyonunu" sürdürdüğünün açık olduğunu ifade ederek, "Bizim görevimiz, bunların hayata geçirilmemesini sağlamak." diye konuştu.

Washington'a yakın zamanda yaptığı ziyaretin ardından Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile birlikte kurulan çalışma grubunun faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Rasmussen, süreçte ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Rasmussen, ABD'nin halen yakın bir müttefik olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, son olarak Grönland'la ilgili "Büyük, kötü yönetilen buz parçası" ifadesini kullanmıştı.