Danıştay 8. Dairesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesi kararına yapılan itirazın reddine hükmetti.

Daire, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işlemi ile İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karar üzerine açılan iptal davasının İstanbul 5. İdare Mahkemesince ve İstanbul 7. İdari Dava Dairesince reddine ilişkin temyiz başvurusunu görüşerek karara bağladı.

Kararın gerekçesinde, İmamoğlu'nun 1990'da yatay geçiş yaptığı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yükseköğretim kurumları arasında yer almadığı belirtildi.

Gerekçede, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine de yer verilerek, fakülte yönetim kurulu kararlarına yapılacak itirazları inceleyip kesin karara bağlama ve idarenin bütünlüğü kapsamında üst makam olarak devreye girme yetkisinin üniversite yönetim kuruluna ait olduğu kaydedildi.

Ayrıca kanunda yer alan yatay geçiş esaslarını belirleme yetkisinin, yabancı yükseköğretim kurumunun tanınması ve programlar arası eşdeğerlik incelemesini zorunlu kıldığı belirtilerek, merkezi yerleştirme ve kontenjan düzenlemelerinin fırsat eşitliği ile kamu yararı temelinde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan yatay geçiş sürecinde ilan edilen son başvuru tarihinden önce başvuruların sonlandırıldığı, ilan edilen kontenjan sayılarının mevzuata aykırı şekilde artırılıp aktarıldığı ve öğrenciler arasında başarı sıralaması yapılmadığı vurgulandı.

Söz konusu işlemlerin "açık, bariz ve sistematik bir hatalar silsilesi" oluşturduğuna dikkat çekilen gerekçede, merkezi sınav sonucuna göre ilgili programa yerleşemeyen davacının istisnai bir yol olan yatay geçişle elde ettiği bu hukuki durumun korunmasının kamu düzeni ve kamu yararını bozacağı ifade edildi.

Daire, bu nedenlerle idarenin "açık hata" kapsamında süre şartına bağlı olmaksızın yatay geçiş ve buna dayalı mezuniyet ile diploma işlemlerini geri almasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek temyiz isteminin reddine ve bölge idare mahkemesi kararının oybirliğiyle onanmasına karar verdi.