Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil seçildi.
Anayasa Mahkemesine üyeliğine seçme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Anayasa Mahkemesinin Danıştay kontenjanından üyesi Muammer Topal'ın görev süresinin 30 Ocak'ta dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyeliği için Danıştay Genel Kurulunda seçim yapılmış, seçimde en yüksek oyu Yılmaz Akçil almış, en yüksek oyu alan 3 aday sırasıyla Cumhurbaşkanlığına sunulmuştu.
Öz geçmişi
Akçil, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1968'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989'da mezun olan Akçil, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması" başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Akçil, Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2011'de Danıştay Üyeliğine seçilen, 2014-2018 yılları arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüten Akçil, 2018'de Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçildi. Akçil, evli ve 4 çocuk babası.
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