Dar: ŞİÖ Zorluklara Uyum Sağlamalı - Son Dakika
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Dar: ŞİÖ Zorluklara Uyum Sağlamalı

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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ŞİÖ'ye diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) ortaya çıkan zorluklara uyum sağlaması gerektiğini belirterek, sorunları çözmek için sürekli diyalog ve diplomasi çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Kırgızistan'da bulunan Dar'ın, uluslararası meselelerle ve ŞİÖ'nün politikalarıyla ilgili konuşmasını paylaştı.

Dar, ŞİÖ'nün ortaya çıkan zorluklara uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak, dayanıklı bir bölgesel ekonomi inşa etmek için dijital kapsayıcılığı teşvik etme, teknoloji açığını kapatma, enerji güvenliğini sağlama ve finansal entegrasyonu ilerletme konularının önemli olduğunu kaydetti.

Çözülmemiş sorunları çözmek için sürekli diyalog ve diplomasi çağrısında bulunan Dar, uluslararası toplumu "ABD ve İran arasındaki çatışmanın kalıcı, barışçıl ve sürdürülebilir bir şekilde çözümü için" baskı yapmaya çağırdı.

Dar ayrıca, Pakistan'ın barışçıl, istikrarlı, bölgesel olarak bütünleşmiş ve müreffeh, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Afganistan görmeyi arzu ettiğinin altını çizerek, "Şu anda, Afganistan'dan kaynaklanan terörizm tehdidi bizim için en ciddi güvenlik sorunlarından biridir." dedi.

ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in başkanlığındaki toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ve ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Yürütme Kurulu Direktörü Ularbek Şarşeyev katıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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