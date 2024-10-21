Darbeci askerin açtığı ateşle vurulan Yeşilyurt, FETÖ elebaşı Gülen'e hakkını helal etmiyor Açıklaması

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde vurularak yaralanan Kani Yeşilyurt, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e hakkını helal etmediğini belirterek, "Huzuru mahşeri sabırsızlıkla bekliyorum. O gün Rabbimin huzurunda haklarımın tamamını almadan kesinlikle yakasını bırakmayacağım." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili AA muhabirine konuşan Yeşilyurt, Gülen'in ölümünün kendileri için mutlu ve güzel bir haber olduğunu söyledi.

Vatan sevgisinin önemine dikkati çeken Yeşilyurt, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında, başarılı bir mücadele sonucu ülkenin FETÖ elinden kurtarıldığını ifade etti.

Vatan hainlerine karşı mücadele etmek üzere Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önünde mücadele verirken, sol bacağından G3 piyade tüfeğiyle vurulduğunu anlatan Yeşilyurt, çok acılı bir süreç geçirdiğini ve bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, sol bacağından engelli hale geldiğini kaydetti.

Yeşilyurt, "O gece büyük bir mücadele verdik. Devamında 38 gün hastanede yattım. Şu an sol bacağımı sinir kayıpları sebebiyle kullanmakta güçlük çekmekteyim. Ama bugüne geldiğimizde, 'İyi ki devletim ve milletim için o gece sokağa çıkmışım, iyi ki yaralanmışım. Keşke şehit olsaydım!' diyorum. Ama Allah'ın takdiri buraya kadarmış." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin Yeşilyurt, "Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Huzuru mahşeri sabırsızlıkla bekliyorum. O gün Rabbimin huzurunda haklarımın tamamını almadan kesinlikle yakasını bırakmayacağım." dedi.

Gençlere devlete sahip çıkma çağrısında bulunan Yeşilyurt, "Devletimizi kaybedersek, milletimizi de kaybederiz. Devletimizi kaybedersek, huzurumuzu da kaybederiz. O sebeple ne olursa olsun devlet bizim devletimiz. Devletimize sahip çıkacağız. Hiçbir şekilde devletimize küsmeyeceğiz. Her zaman devletimizle yan yana olacağız." diye konuştu.