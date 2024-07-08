Darbeci binbaşının "vur" emrine uymadığı için şehit edilen oğlunun acısını unutamıyor - Son Dakika
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Darbeci binbaşının "vur" emrine uymadığı için şehit edilen oğlunun acısını unutamıyor

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15 Temmuz'da şehit edilen askerin kardeşi, darbeci binbaşının 'vur' emrine uymadığı için şehit edildiğini ve kendisine getireceği hediyelerin cenazesiyle geldiğini söyledi. Şehidin annesi ise oğlunu kaybetme acısını hala yaşadığını ifade etti.

08.07.2024 13:25
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Darbeci binbaşının "vur" emrine uymadığı için şehit edilen oğlunun acısını unutamıyor

15 Temmuz'da şehit edilen askerin kardeşi:

"Bize oradan hediye getirecekti ama kendisi gelemedi, cenazesi geldi"

ÇANKIRI - İstanbul'da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, "vur" emrine uymadığı için darbeci eski binbaşı Ahmet Taştan tarafından gözünden vurularak şehit edilen Piyade Er Kurtuluş Kaya'nın annesi, evlat acısını unutamıyor. 10 yaşındayken ağabeyi şehit düşen şehidin kardeşi ise, "Bize oradan hediye getirecekti ama kendisi gelemedi, cenazesi geldi" dedi.

Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Germece köyünde yaşayan Kadriye ve Satılmış Kaya çiftinin 4 çocuğundan birisi olan Kurtuluş Kaya, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi Lojistik Destek Komutanlığında piyade er olarak vatani görevini yaptığı esnada, 15 Temmuz tarihinde emirle sokağa çıkartılarak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde vatandaşlara ateş açmadığı için darbeci eski binbaşı Ahmet Taştan tarafından gözünden vurularak hayatını kaybetmişti. Vatandaşlara ateş açmadığı için vurulduğu tespit edilen Kurtuluş Kaya'nın şehitliği 2021 yılında resmiyet kazandı.

"Bize oradan hediye getirecekti ama kendisi gelemedi, cenazesi geldi"

Şehit Kurtuluş Kaya, vatandaşlara ateş açmadığı için darbeci eski binbaşı Ahmet Taştan'ın aldığı ve şehit düştüğü için getiremediği hediyeleri kardeşlerine annesi verdi. Ağabeyinin kendilerine hediye aldığını, ancak cenazesinin geldiğini belirten Gökhan Kaya, "Ağabeyim şehit düştüğünde ben 10 yaşımdaydım. 15 Temmuz'da vatandaşlara ateş etmediği için komutanı gözünden vurdu. Askerlerin ifade vermesi ile ağabeyimin komutanı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Ağabeyimin askerliği bitmesine 12 gün kalmıştı. Bize de oradan hediye getirecekti ama kendisi gelemedi, cenazesi geldi. Getireceği hediyeleri bana annem verdi. Ben de o hediyelere bakıp ağabeyimi özlüyorum, ağlıyorum. Acımız büyük onu unutmayacağız. Onun sayesinde bu hayata tutunuyoruz. 15 Temmuz yaklaşıyor, 9 sene olacak, acımız büyük. Aramızda olmasa da kalbimizde yaşatacağız. Tüm şehitlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. Aslan ağabeyimin ismini dağlar kadar yürüteceğim. Ağabeyimin acısına dayanamayarak babam da vefat etti. Aramızdan ayrılalı 3 sene oldu. İkisinin acısıyla yaşıyoruz" dedi.

"Ben oğlumun acısını hala çekiyorum"

Oğlunu kaybetme acısını hala yaşadığını belirten Kadriye Kaya ise, "Benim oğlum darbeci komutanının 'vur' emrini dinlemediği için şehit düştü. Ben oğlumun acısını hala çekiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darbeci binbaşının 'vur' emrine uymadığı için şehit edilen oğlunun acısını unutamıyor - Son Dakika


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