Darende\'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

MALATYA'nın Darende ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Gökduman (17), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Gökduman yönetimindeki 34 AP 2375 plakalı motosiklet ile V.A. (69) idaresindeki 44 HL 221 plakalı traktör çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Gökduman ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki ilk müdahalesinin ardından da ambulans helikopter ile Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gökduman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.