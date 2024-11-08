Darende\'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 41 AOJ 488 plakalı otomobil, Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü A.Y'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan A.Y, Y.B, H.Y. ve S.Y. ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.