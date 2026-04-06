Darende\'de Yeni Çarşı Projesi İlerliyor

Malatya'nın Darende ilçesinde başlatılan yeni çarşı projesinde çalışmalar sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Darende Belediyesi iş birliğinde yürütülen projede 8 bin metrekare alanda başlatılan çalışmalar kapsamında, 251 iş yerinin inşa edilmesi planlanıyor.
Bölgede kazı çalışmalarında yüzde 80 seviyesine ulaşılırken, iş yerlerinin altına ise 400 araçlık otoparkın yapılması planlanıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?