Darıca\'da Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.G'yi (28) Darıca'da yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
