Darıca\'da \'Marmara\'ya Nefes\' Projesi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen "Marmara'ya Nefes" projesine katılan protokol üyeleri ve öğrenciler sahilden çöpleri topladı, dalgıçlar kıyı şeridinde dip temizliği yaptı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) sahili mevkisinde Darıca Belediyesi ve GTÜ Sualtı Sporları Topluluğu işbirliğinde gerçekleştirilen farkındalık programında sahilde ve su altında temizlik gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve öğrenciler eldivenlerini giyerek sahil şeridi boyunca çoğunluğu araç lastiği ve ömrünü tamamlamış balık ağlarından oluşan çöpleri temizledi. Dalgıçlar ise tekneyle denize açılarak kıyı şeridinde dip temizliği yaptı, hayalet ağları çıkardı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğanın alarm verdiğini, öncelikle herkesin denizi ve çevresini kendi evi gibi görmesi gerektiğini söyledi.

Bilinçli bir toplum inşa edilmezse başarılı olmayacakları kanısını taşıdığını dile getiren Bıyık, "Bu tarz etkinliklerin de ana amacı farkındalık oluşturmak. Buradaki topluluk birilerinin attığı çöpleri toplamakla mükellef insanlar değil. Yere çöp atmanın doğru olmadığını göstermek için buradayız, amacımız budur. Gençlerimizin doğaya sevgisi ve denize karşı güzel bakış açısı bizim için en kıymetli ana unsur." diye konuştu.

İzmit Körfezi'nde çevre projesi kapsamında dip çamuru temizliği yapıldığını anımsatan Bıyık, şöyle devam etti:

"İleri derece biyolojik arıtma tesislerinin yanı sıra bütün şehrin tamamını kucaklayan her noktada denize arıtma sistemi kurduk. Bu da yetmedi şu anda İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla dip çamuru temizlik çalışması yapılıyor. Milyonlarca ton pisliği denizin altından alıyoruz. Denizin altındaki oksijeni arttırarak canlı ekosistemi yaygınlaştırma planımız var."

Bıyık, toplumun kafasına "denizin çöplük olmadığının" kazınması gerektiğini vurgulayarak, "Doğa bize ait değil. Biz doğanın bir parçasıyız, bunu iyi anlamak lazım. Maalesef bu konuda çok gerideyiz. Herkesin bu işin içinde olması lazım. Denizler herkesin ortak malıdır." dedi.

GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım da Marmara Denizi'nde yakın zamanda müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, güzel adımları hem belediyeyle hem öğrencileriyle atacaklarını dile getirdi.

GTÜ Sualtı Sporları Topluluğu Başkanı Yiğit Zeytun ise su altı ekosistemini ve denizleri korumayı kendilerine en temel görev edindiklerini kaydetti.

"Marmara'ya Nefes" projesinin sorumluluk bilincinin eseri olduğunu belirten Zeytun, "Hedefimiz bu projenin yalnızca üniversitemiz sınırları içerisinde kalması değil tüm Marmara Denizi çevresinde etkisini gösteren farkındalık projesi olması." ifadesini kullandı.

Muzaffer Bıyık, Nadir Yıldırım, Yiğit Zeytun, öğrenciler ve belediye ekiplerinin yanı sıra Darıca İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan'ın da katıldığı temizlikte toplanan 150 torba atık, ayrıştırılmak üzere Darıca Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldü.