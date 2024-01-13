Darıca\'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde M.S. yönetimindeki 41 J 4028 plakalı midibüs ile M.B. idaresindeki 16 AEN 588 plakalı hafif araç çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 41 D 2218 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada midibüste bulunan 2 kadın yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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