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Darıca'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Darıca'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, bir midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 2 kadın yolcu yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Darıca\'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
13.01.2024 - 16:27,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde M.S. yönetimindeki 41 J 4028 plakalı midibüs ile M.B. idaresindeki 16 AEN 588 plakalı hafif araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 41 D 2218 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 2 kadın yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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