Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu iddiası doğru değil

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Çeyrek ve gram altın üretimi, Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.