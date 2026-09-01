Datça\'da 9 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, şişme lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarılarak Palamutbükü Limanı'na getirildi.

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