Datça\'da Değerler Eğitimi Etkinliği

Muğla'nın Datça ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Saygılıyım" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, İlçe Müftülüğü temsilcilerinin ev sahipliğinde yapılan etkinlikte öğrenciler, değerler eğitimine katıldı.

Okçuluk, badminton, sokak tenisi, çuval yarışı, halat çekme ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar ve sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçiren öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.