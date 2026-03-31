Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilçede görev yapan okul yöneticilerine yönelik etik eğitimi semineri gerçekleştirildi.
Seminer, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişi Ergin Nehir tarafından verildi.
Kamu hizmetinde etik kültürünün güçlendirilmesi, görevlerin yürütülmesinde uyulması gereken etik davranış ilkeleri ve kamu yönetiminde güvenin artırılması konularında bilgilendirme yapıldı.
Programa Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.
Yöneticilerinin mesleki gelişimine katkı sağlayan bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Etik Eğitimi Semineri Düzenlendi - Son Dakika
