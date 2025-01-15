Datça'da Öğrenciler Başarılarıyla Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Datça'da Öğrenciler Başarılarıyla Ödüllendirildi

Datça\'da Öğrenciler Başarılarıyla Ödüllendirildi

Datça'da çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, Kaymakam başarıyı kutladı.

15.01.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okuma yarışmasında il birincisi olan Kızlan Ortaokulu öğrencisi Zeren Kuzu ve En İyi Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olan Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Temiz'e ödülünü Kaymakam Murat Atıcı verdi.

Ayrıca, basketbol müsabakalarında 13 ilçe arasında kızlarda il birincisi olan Yılmazlar Ortaokulu Kız Basketbol Takımı ve il ikincisi olan Erkek Basketbol Takımı ödüllendirildi.

Kaymakam Atıcı, elde edilen başarılardan gurur duyduğunu ifade etti.

Başarı elde eden öğrencileri tebrik eden Atıcı, "Başarının üç büyük sırrı vardır. Öncelikle devletimizi, milletimizi, bayrağımızı ve Atatürk'ümüzü seveceğiz. İkincisi anne baba duası alacağız. Üçüncüsü de iyi insan olacağız. Sadece okulda alınan eğitimle değil, farklı hobilerle kendinizi geliştirip, artı bir değerinizi ortaya koyarsanız ileriki dönemlerde çok daha fazla faydasını görürsünüz." diye konuştu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Datça, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da Öğrenciler Başarılarıyla Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Datça'da Öğrenciler Başarılarıyla Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.