Datça\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Muğla'nın Datça ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İskele Mahallesi Kargı Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.