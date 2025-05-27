Datça ilçesinde tarihi ilkokul binasının yeniden eğitime kazandırılacak.
Cumalı Mahallesi'nde 1926'da inşa edilen ve uzun yıllardır kullanılmayan dört derslikli ilkokul binasında, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın talimatıyla restorasyon çalışması başlatıldı.
Restorasyon sürecinde, okulun orijinal mimari yapısı korunarak modern eğitim standartlarına uygun hale getirilecek.
Çalışmalar tamamlandığında, ilkokul öğrencileri yenilenmiş ve donanımlı bir eğitim ortamında öğrenim görecek.
Son Dakika › Güncel › Datça'daki Tarihi Okul Yeniden Eğitime Açılacak - Son Dakika
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