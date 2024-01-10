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Datça-Marmaris kara yolunda sağanak yağış sonucu kaya parçaları yola sürüklendi - Son Dakika
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Datça-Marmaris kara yolunda sağanak yağış sonucu kaya parçaları yola sürüklendi

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, Datça-Marmaris kara yolunda yamaçtan kopan kaya parçalarının yola sürüklenmesine neden oldu. Jandarma ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaya parçalarının düştüğü yolda önlem alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Yolun temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Datça-Marmaris kara yolunda sağanak yağış sonucu kaya parçaları yola sürüklendi
10.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:16
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Datça kara yolunda yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

Muğla ve ilçelerindeki etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Datça - Marmaris kara yolu Emecik Mahallesi soğuk su mevkiinde sağanağın ardından yola kaya parçaları düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaya parçalarının düştüğü yolda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı,

Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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