Dava Tarihleri Değişti

KEŞİF VE DURUŞMA TARİHİ İTİRAZ SONRASI DEĞİŞTİRİLDİ
İzmir'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında 6 Ocak 2025 tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına ve duruşma için 6 Mart 2025 tarihine gün verilmesine karar verildi. Müşteki avukatlarının olay mahalindeki delillerin karartılmasının önlenmesi için yaptığı itiraz sonrası ara kararda değişiklik yapılıp, keşfin 19 Aralık'ta duruşmanın ise 6 Ocak'ta yapılmasına karar verildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
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