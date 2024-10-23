Dave Weckl ve Tom Kennedy İstanbul'da Sahne Aldı - Son Dakika
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Dave Weckl ve Tom Kennedy İstanbul'da Sahne Aldı

Dave Weckl ve Tom Kennedy İstanbul\'da Sahne Aldı

Usta davulcu Dave Weckl, bas gitarist Tom Kennedy ile İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

23.10.2024 01:16
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Usta müzisyen Dave Weckl, bas gitarist Tom Kennedy ile beraber çıktığı turne kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

İkili, Epifoni organizasyonuyla Asmalımescit'teki Blind sahnesinde saksafonda Eric Marienthal ve klavyede Stu Mindeman ile birlikte sahne aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin başlangıcında Weckl, "İyi akşamlar" diye selam vererek, "İstanbul'a yeniden dönmek harika. Sizi görmek çok güzel. Bu gece duyacağınız tüm müzikler Tom ve benim birlikte ürettiğimiz iki albümden oluşuyor." dedi.

Tom Kennedy ise Weckl'ın iyi bir davulcu olduğunu dile getirerek, "Şunu söylemeliyim ki bunca yıldır onunla çaldığım için gurur duyuyorum. Ne inanılmaz bir yetenek Dave Weckl. Dave ve ben aslında iki albüm üzerinde birlikte çalıştık. 'Hurry up!' ilk albüm için yazdığım şarkı. Bunu özellikle Dave için yazdım." ifadelerini kullandı.

Dave Weckl, 35 yılı aşkın sürede hayranları, meslektaşları ve uluslararası müzik camiası arasında yaşayan en iyi davulculardan biri olarak ün kazandı.

İkonik müziğe, müzik eğitimine ve davulcuların kullandığı ekipmanlara yaptığı katkılarla, "Modern Drummer" dergisi Weckl'ı 2000 yılında Hall of Fame'e dahil etti ve "tüm zamanların en iyi 25 davulcusundan biri" seçildi.

Tom Kennedy ise dünyada başarılı akustik ve elektrik basçılarından biri olarak gösteriliyor.

Başarılı bir stüdyo müzisyeni olarak da tanınan Kennedy'in müzikal kökleri, 9 yaşında çalmaya başladığı ve birkaç yıl içinde Freddie Hubbard, James Moody, Nat Adderly, Sonny Stitt ve Stan Kenton gibi uluslararası üne sahip müzisyenlerle sahne almasını sağlayacak akustik basa dayanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dave Weckl ve Tom Kennedy İstanbul'da Sahne Aldı - Son Dakika

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