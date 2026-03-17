Davignon, Lumumba’nın Suikastı Nedeniyle Yargılanacak

Belçikalı eski diplomat ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski başkan yardımcılarından Etienne Davignon, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) bağımsızlık sonrası ilk başbakanı Patrice Lumumba'nın 1961'de uğradığı suikastla öldürülmesine giden süreçteki rolü nedeniyle yargılanacak.

Fransızca yayın yapan RTBF'nin haberine göre, Brüksel'deki ceza mahkemesi ön inceleme dairesi, 93 yaşındaki Davignon'un, Lumumba'nın kaçırılmasında ve başka bir bölgeye nakledilmesindeki rolüne ilişkin suçlamalar kapsamında mahkemeye sevk edilmesine karar verdi.

Davignon duruşmaya katılmazken, avukatları da kararın ardından açıklama yapmadı.

Dava Lumumba'nın çocukları tarafından açılmıştı

Belçika Federal Savcılığı, Davignon'u "bir savaş esirinin yasa dışı şekilde alıkonulması ve nakledilmesi, adil yargılanma hakkından mahrum bırakılması ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakılması" gibi suçlamalarla itham ediyor. Ancak savcılık, Davignon'un öldürme kastı bulunduğunu ileri sürmüyor.

Söz konusu dava, Lumumba'nın çocukları tarafından 2011 yılında açılan savaş suçları şikayetine dayanıyor. Davignon, dosyada adı geçen 11 Belçikalı arasında hayatta kalan son isim olarak öne çıkıyor.

Belçikalıların danışmanlık yaptığı grup öldürmüştü

Lumumba, KDC'nin Haziran 1960'ta Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkenin ilk başbakanı olmuştu. İç karışıklık ve siyasi krizler nedeniyle sadece eylül ayına kadar görevde kalan Lumumba, ev hapsine alınmıştı.

Ev hapsinden kaçarken Albay Joseph Mobutu'nun askerlerince yakalanan Lumumba, ayrılıkçı bir gruba teslim edildikten sonra idam edilmişti.

ABD'nin eski Sovyet yanlısı gördüğü Lumumba'yı idam eden gruba Belçikalı güvenlik görevlilerinin danışmanlık yaptığı, KDC'li liderin cesedinin parçalara ayrılarak sülfürik asitte eritildiği yıllar sonra belirlenmişti.

Belçikalı görevliler arasında bulunan polis müdürü Gerard Soete, 1999'da Lumumba'nın öldürülmesine yardım ettiğini kabul etmişti.

Belçika parlamentosu, 2001'de bazı Belçikalı yetkililerin Lumumba'nın ölümünden "ahlaken sorumlu" olduğu sonucuna varırken, 1 yıl sonra da Belçika hükümeti resmen özür dilemişti.