Davutoğlu'ndan Çerkes Sürgünü Anması

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çerkes halkının, Çarlık Rusyası'nın zulmüyle vatanlarından koparıldığı ve ölüm yolculuğuna sürüklendiği o kara günün yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm Çerkesleri saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sürgün nedeniyle yaşamını yitirenleri anan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"21 Mayıs 1864, tarihin en karanlık dönemlerinden birinin; Çerkes halkının uğradığı sürgünün ve yaşadığı büyük acıların 162. yıl dönümü. 'Candan önce onur gelir' düsturuyla yaşayan Çerkes halkının, Çarlık Rusyası'nın zulmüyle vatanlarından koparıldığı ve ölüm yolculuğuna sürüklendiği o kara günün yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm Çerkesleri saygı ve rahmetle yad ediyorum."