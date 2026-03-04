Davutoğlu'ndan İran'a Taziye Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu'ndan İran'a Taziye Ziyareti

04.03.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Davutoğlu, İran'ın dini lideri Hamaney için taziye defteri açtı, savaş riskine dikkat çekti.

(ANKARA) -Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için açılan taziye defteri için İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaretinde, çatışmanın kapsamının genişleme riskine işaret ederek, "En büyük tehlike bu savaşın İsrail ve ABD ile İran arasındaki bir çatışma olmaktan çıkıp İran ile komşu ülkeler arasında bir savaşa dönüşmesidir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye defteri açıldı.

Taziye ziyareti için büyükelçiliğe gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bölgede hızla tırmanan gerilime dikkati çekti. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce tekrar taziyelerimi sunarım. Türkiye içinde ve bölge içinde, başta İran olmak üzere komşu ülkeler için çok kötü bir tablo. Burayı üç hafta önce ziyaret ettiğimizde yine ANKA Haber Ajansı buradaydı. O zaman da ifade etmiştim: Bir fırtına yaklaşıyor ve hepimizin hazırlıklı olması lazım."

Maalesef bu fırtına hazırlıksız bir şekilde geldi. Çünkü müzakereler sürerken saldırılar başladı. Biraz önce Sayın Büyükelçi'ye de ifade ettim, bütün basına da söylüyorum; Şu an tehlikeli şey, bu savaşın İran ile İsrail-Amerika koalisyonu ile İran arasında bir savaş olmaktan çıkıp İran ile komşu ülkeler arasında bir savaş haline dönüşmesidir. Kapsamı bu anlamda tehlikeli, ama herkesin şu anda hikmetle davranması, sağduyulu davranması ve Türkiye'nin de bütün arabuluculuk imkanlarını kullanarak bu tansiyonu önce düşürmek, sonra da bölgeye tekrar huzur getirmek için çaba sarf etmesi lazım. Biraz sonra TBMM'de daha kapsamlı konuşacağım."

Büyükelçiliğin duyurusuna göre taziye defteri 4-6 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Büyükelçilikteki taziye merasimine günün önceki saatlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve çok sayıda büyükelçilik temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan İran'a Taziye Ziyareti - Son Dakika

Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:06:22. #7.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan İran'a Taziye Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.