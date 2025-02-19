(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan için TBMM'de taziye ziyaretinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Davutoğlu'ndan Tuncer Bakırhan'a Taziye Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?