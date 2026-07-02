Davutoğlu ve Uzmanlar Derneği Görüştü

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile bir araya geldi. Görüşmede, ataması yapılmamış veya çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılan uzmanların kamu kurumlarına atanmasına ilişkin konular ele alındı.

Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımız, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Sayın Mustafa Gündeşli ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, ataması yapılmamış veya çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılan uzmanların kamu kurumlarına atanmasına ilişkin hukuki süreçler ile gazilik unvanı verilmeyen kahramanlarımızın ve vazife malullerinin yasal hakları ele alındı. Partimizin bu konudaki çözüm önerileri paylaşılarak fikir alışverişinde bulunuldu."