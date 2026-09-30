DDK, yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DDK, yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

DDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunca, sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci başlatıldı.

İncelemenin, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Anayasal yetkileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan DDK tarafından, denetim süreci tamamlandığında hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının, gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Devlet Denetleme KurumuRecep Tayyip ErdoğanİncelemeEkonomiGüncelSon Dakika

Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
Ankara’da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar Başvurular sürüyor Ankara'da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar! Başvurular sürüyor
Kütahya’da 2 çocuk annesi kadın, iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü Kütahya'da 2 çocuk annesi kadın, iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
00:31
Süresiz nafakada tarihi karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Süresiz nafakada tarihi karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
00:13
Cristiano Ronaldo’dan Jorge Jesus’a rest
Cristiano Ronaldo'dan Jorge Jesus'a rest
00:07
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
23:26
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
23:09
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
23:04
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 00:36:12. #.0.2#
SON DAKİKA: DDK, yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei