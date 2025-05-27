DEAŞ'a Finans Sağlayan 19 Şüpheli Gözaltında

Terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayanlara yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Mardin'de ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek, 150 bin 317 dolar, 16 bin 800 avro, 1913 riyal, 40 sterlin, 2 bin 675 Dubai dirhemi, 14 manat ve 158 bin 70 lira ele geçirildi.

Firari 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Sosyal medyadan örgüte para toplayan kişi yakalandı

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden faaliyet yürüten şüpheli B.B. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Şüphelinin, örgüt içinde faaliyet gösterenler, Suriye'deki Hol Kampı'nda tutulanlar, cezaevlerinde bulunan ve ölen örgüt üyeleri için Instagram üzerinden yardım kampanyaları düzenlediği belirlendi.

Örgüte yapılacak yardımların B.B'ye gönderildiği, bu kişinin kripto hesabına ve banka hesaplarına toplamda 13 milyon 884 bin 319 lira para transfer edildiği tespit edildi.

Örgüte fon aktaran ana toplayıcı konumunda olduğu belirlenen B.B, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.