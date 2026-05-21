DEAŞ\'a Finans Sağlayan 7 Şüpheli Yakalandı

ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edilen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 17 yasaklı yayın materyali ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
