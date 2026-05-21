DEAŞ'a Finans Sağlayan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
DEAŞ'a Finans Sağlayan 7 Şüpheli Yakalandı

21.05.2026 18:16
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla DEAŞ'a finans sağladığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 17 yasaklı yayın materyali ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Finans, Terör, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 18:16:58. #7.12#
