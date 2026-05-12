DEAŞ'a Operasyon: 43 Gözaltı

12.05.2026 10:06
İstanbul merkezli 16 ildeki operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 43 şüpheli yakalandı, dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi.

Açık kaynak ve MASAK verilerinde söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığını belirleyen ekipler, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı, paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

Ekipler ayrıca, şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 43 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ ile doğrudan ya da dolaylı olarak iltisaklı olduğu belirlenen kripto cüzdan adreslerinin, terör örgütleri ile bağlantısı bulunan 'Muslimuun11', 'Sisters of Yusuf' ve 'Al-Azaim' gibi Telegram kanallarında paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu kanalların, örgüte ve örgüt mensuplarına para toplamada kullanıldığı, ayrıca örgütün sözde medya organlarında örgütün propagandası yapıldığı bildirilen açıklamada, bu medya organlarında ve Telegram kanallarında kripto cüzdan adresleri paylaşılarak Suriye'deki sözde esir kamplarında yer alan örgüt ailelerine destek amacıyla kurulan bağış toplama kampanyası gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kanallarda, Al Hol (DEAŞ ile bağlantılı) kamp koşullarıyla ilgili mesaj ve yardım çağrıları içeren paylaşımların yapıldığı, bazı Telegram gruplarının kendilerini hayır kurumu olarak tanıtmasına rağmen örgütle bağlantılı olduklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bahse konu kripto cüzdan adresleriyle alakalı açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, cüzdan adreslerinde DEAŞ bağlantılı (Terrorist Financing) ibaresinin bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, toplam 19 kripto cüzdan adresinin tespit edildiği, bu kripto cüzdan adresleri üzerinde 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda, cüzdan adreslerine kripto varlık alım-satımı yapan kişilerin tespit edilmesi amacıyla Türkiye'de MASAK Başkanlığı nezdinde yükümlü bulunan kripto borsalarından bilgi talep edildiği belirtildi.

İncelemelerde, kripto varlık çekme/yatırma işlemi gerçekleştiren 81 kişinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Soruşturma konusu kripto cüzdan adreslerine kripto varlık çekim-yatırma olmak üzere ülkemizde yükümlü bulunan borsaların üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin yaklaşık 170 bin dolar olduğu, 19 adet kripto cüzdan adresine yönelik olarak Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde ise çok sayıda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak etiketlenen kripto cüzdan adresleri ile kripto çekme-yatırma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmadaki bazı şüphelilerin, söz konusu cüzdan adresleri harici de DEAŞ ile bağlantılı kripto cüzdan adreslerine kripto varlık gönderimi gerçekleştirerek fon sağladıkları bildirildi.

Devam eden çalışmalarda, bazı şüphelilerin kripto cüzdan adreslerinden dolar cinsinden kripto varlıklarını Türk lirasına çevirerek banka hesaplarına aktardığı, daha sonra soğuk cüzdana aktararak paranın takibinin yapılmasını zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, HTS ve banka hareketlilikleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin haklarında "terörizmin finansmanı" suçundan soruşturma-kovuşturma kaydı bulunan çok sayıda şahıs veya derneğe "infak, yardım, bağış" adı altında para göndererek fon sağladıkları ifade edildi.

Açıklamada, tespit edilen 49 şüpheliye yönelik suç delillerinin tespit edilmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul merkezli 16 ilde toplam 51 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 43 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

