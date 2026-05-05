DEAŞ'a Para Ulaştıran Sanığa Hapis Cezası Aleyhine

05.05.2026 18:07
Adana'da DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla yargılanan Y.G., 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, Y.G'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen H.E. tarafından banka hesabına gönderilen 10 bin 90 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı belirtildi.

Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle görüşme kaydı tespit edilen Y.G'nin, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Y.G, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Örgüte finans temin etmedim. Örgütle irtibatım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Y.G'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

