DEAŞ finansına yönelik 4 ilde operasyon, 9 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ finansına yönelik 4 ilde operasyon, 9 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı

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Mersin merkezli DEAŞ soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden birinin evinde havale sistemine dahil edilmek üzere bulunan 397 bin 768 TL'ye el konuldu, 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

MERSİN merkezli 4 ilde DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışma kapsamında, haklarında 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan soruşturma başlatılan 9 şüpheli Mersin, İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli A.H.'nın evinde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri kapsamında havale sistemine dahil edilmek üzere bulunduğu belirlenen 397 bin 768 TL'ye el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H., A.F. ve A.F. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
OperasyonGüvenlik3. SayfaGüncelMersinTerörSuçSon Dakika

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